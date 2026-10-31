Женщина преградила Навроцкому путь в Конституционный суд: президенту Польши пришлось пробираться силой

Навроцкому преградили путь к зданию Конституционного суда Фото: REUTERS.

Польскому лидеру Каролю Навроцкому пришлось приложить усилия, чтобы пройти в здание Конституционного суда. Уже несколько часов на этом месте находится огромная толпа протестующих. Одна из женщин преградила Каролю Навроцкому путь. Соответствующие кадры опубликовал судья Конституционного суда Мачей Берек в соцсети Х.

Он заявил, что помешавшей движению президента женщиной была временно возглавившая Конституционный трибунал Анна Корвин-Пиотровская. Именно она и оказалась в центре возникшего политического скандала.

Согласно кадрам, Кароль Навроцкий попросил женщину дать ему пройти в суд. Затем президент оттолкнул ее и вошел в здание.

Известно, что польский премьер Дональд Туск направил силовиков для захвата Конституционного трибунала. Утверждается, что в стране происходит государственный переворот.

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