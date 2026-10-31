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НовостиВ мире31 октября 2026 1:39

Полиция заблокировала Конституционный трибунал Польши: что известно о попытке госпереворота

Член Государственного трибунала Польши Майхровский заявил о госперевороте
Алина КОЧНЕВА
Член Государственного трибунала Польши Майхровский заявил о госперевороте

Член Государственного трибунала Польши Майхровский заявил о госперевороте

Фото: REUTERS.

В Польше произошла попытка государственного переворота. Полиция заблокировала здание Конституционного трибунала страны. Толпы людей стянулись к суду. Член Государственного трибунала Польши Ян Майхровский в соцсети Х подтвердил попытку госпереворота.

Он призвал всех выйти на улицы и прийти к зданию Конституционного суда. Ян Майхровский заявил, что граждане должны остановить творящееся беззаконие.

На этом фоне высказался член партии "Европейские консерваторы и реформаторы" Аркадиуш Мулярчик. В соцсети X политик отметил, что действующие "от имени нынешнего правительства" силы незаконно проникли в здание суда. Они пытаются выразить протест назначенным судьям, объяснил Аркадиуш Мулярчик.

Силовики проводят задержания у здания Конституционного суда. Арестовано не менее трех человек. Полиция пытается разогнать участников акции.

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