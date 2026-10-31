Президент Польши Навроцкий созвал срочное совещание с участием политических сил Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде страны. Об этом говорится в его обращении, зачитанном собравшимся у здания КС.

"Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка", - говорится в обращении президента Польши.

Также отмечается, что сам польский президент не вышел из здания суда, куда он прибыл на фоне сложившегося конституционного кризиса.

Как писал сайт KP.RU, протесты у Конституционного суда Польши начались после отстранения от должности председателя суда Богдана Свенчковского. Участвовавшие предприняли попытку взять здание штурмом, однако правоохранительные органы их задержали.

Сообщалось, что во время очередного обострения Навроцкий попытался пройти в здание, однако ему преградила путь женщина. Ранее объявившая себя главой Конституционного трибунала Анна Корвин-Петровская заявила, что не намерена допускать внутрь никого.

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