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НовостиПолитика31 октября 2026 7:49

"Начинают друг другу доверять": Песков оценил диалог омбудсменов РФ и Украины

В Кремле заявили о налаженном диалоге омбудсменов России и Украины
Вениамин ЗАХАРОВ
В Кремле заявили о налаженном диалоге омбудсменов России и Украины

В Кремле заявили о налаженном диалоге омбудсменов России и Украины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили доверительные взаимоотношения. Об этом «Ведомостям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы - хорошо», - оценил Песков работу Лантратовой и Лубинца.

Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос, может ли в дальнейшем Лантратова посетить осужденных россиян, находящихся в заключении на Украине, а Лубинец - украинцев, осужденных в России. По словам Пескова, на данный момент таких договоренностей нет.

Днем ранее Лантратова сообщила, что договоренности о введенном режиме тишины в Алешках соблюдались как российской, так и украинской стороной на протяжении всех дней гуманитарной миссии. Она заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Колонны с эвакуированными жителями отправятся из крымского Армянска как в регионы России, так и на Украину.