Медведев вспомнил школьный анекдот, комментируя переворот в Польше Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил школьный анекдот, комментируя ситуацию в Польше. Об этом он написал в своем канале в МАХ.

"Либералы брюссельского выкормыша Туска гнобят консерваторов из ПиС. Видимо, в том числе за ненависть последних к бандеровцам", - написал он.

По словам Медведева, польский метод такой же, что и на Украине, и заключается в аннулировании полномочий Конституционного трибунала, которого там нет уже нет на протяжении долгого времени.

"На ум приходит только старый школьный анекдот, который завершается словами "и эти люди ругаются за то, что мы с братом ковырялись в носу", - добавил Медведев.

Сайт KP.RU писал, что протесты у здания начались после отстранения от должности председателя суда Богдана Свенчковского. Протестующие предприняли попытку взять здание штурмом, но правоохранительные органы задержали их.

Во время очередного обострения Навроцкий попытался пройти в здание, однако ему преградила путь женщина. Объявившая себя главой Конституционного трибунала Анна Корвин-Петровская заявила, что не намерена пускать никого внутрь.