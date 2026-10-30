"Не даю согласия": Навроцкого не впустят на территорию Конституционного суда Польши

Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши Фото: REUTERS.

Объявившая себя председателем Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Петровская выразила готовность встретиться с лидером страны Каролем Навроцким в Президентском дворце.

"Из-за опасения за жизнь и здоровье людей в Конституционном суде и вокруг него я не даю согласия на въезд кого-либо на территорию Конституционного суда", - сказала она журналистам.

Корвин-Петровская уточнила, что польского лидера также не пропустят в здание судебной инстанции. По ее словам, встреча с Навроцким может состояться в Президентском дворце.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного трибунала. Здание окружили протестующие, а сотрудники полиции заняли оборону. Часть участников акции пыталась взять суд штурмом.

Как писал KP.RU, в момент обострения ситуации Навроцкий находился в самолете. Однако глава государства вернулся в Варшаву. В свою очередь, лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом государственного переворота.

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