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НовостиВ мире30 октября 2026 22:04

"Не даю согласия": Навроцкого не впустят на территорию Конституционного суда Польши

Объявившая себя главой трибунала Польши не впустит Навроцкого на территорию КС
Мария ПАНЮТИНА
Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши

Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши

Фото: REUTERS.

Объявившая себя председателем Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Петровская выразила готовность встретиться с лидером страны Каролем Навроцким в Президентском дворце.

"Из-за опасения за жизнь и здоровье людей в Конституционном суде и вокруг него я не даю согласия на въезд кого-либо на территорию Конституционного суда", - сказала она журналистам.

Корвин-Петровская уточнила, что польского лидера также не пропустят в здание судебной инстанции. По ее словам, встреча с Навроцким может состояться в Президентском дворце.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного трибунала. Здание окружили протестующие, а сотрудники полиции заняли оборону. Часть участников акции пыталась взять суд штурмом.

Как писал KP.RU, в момент обострения ситуации Навроцкий находился в самолете. Однако глава государства вернулся в Варшаву. В свою очередь, лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом государственного переворота.

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