Президент Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного суда Польши Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ночь на субботу, 31 октября, в Варшаве произошел силовой захват Конституционного суда и нарушение конституционного порядка страны. Об этом пишет портал Business Insider.

«В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган», — приводит издание слова польского лидера, которое зачитал руководитель его кабинета Павел Шефернакер.

Конституционный трибунал Польши заявил об угрозе госпереворота в стране В Варшаве разразились беспорядки с участием силовиков, депутаты Сейма сообщили о попытке госпереворота в стране. Президент Кароль Навроцкий экстренно развернул самолет в воздухе на пути в Сенегал, чтобы вернуться в страну.

Ранее Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и срочно вернулся в столицу. Он созвал экстренные консультации с представителями парламентских партий для обсуждения политического кризиса вокруг высшего судебного органа.

Напомним, в Варшаве вспыхнули массовые протесты после назначения судьей Конституционного суда Марчина Берака, экс-министра в правительстве Дональда Туска. Ситуация обострилась ночью при попытке штурма здания Конституционного суда.