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НовостиВ мире31 октября 2026 10:53

Россиянка пропала на Кипре после ссоры с возлюбленным-сирийцем: его подозревают в убийстве

Россиянка пропала на Кипре, ее возлюбленного задержали по подозрению в убийстве
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На Кипре пропала россиянка после ссоры с возлюбленным из Сирии

На Кипре пропала россиянка после ссоры с возлюбленным из Сирии

Фото: REUTERS.

На Кипре правоохранительные органы расследуют дело об исчезновении 61-летней гражданки России. По подозрению в ее убийстве в аэропорту Ларнаки задержан 43-летний гражданин Сирии, с которым женщина состояла в отношениях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщается, перед исчезновением между сожителями произошла ссора, после чего россиянка перестала выходить на связь и не явилась на запланированную встречу. Заявление о ее пропаже поступило в полицию спустя пять дней. Дома у женщины осталась собака без присмотра, а ее автомобиль марки Toyota позже обнаружили брошенным.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи установили, что накануне исчезновения возле дома подозреваемого заметили двух человек, а сосед слышал женский крик. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль заехал задом на территорию участка, после чего в его багажник погрузили неизвестный объект. Правоохранители не исключают, что таким образом злоумышленники могли вывезти тело.

Задержание сирийца произошло 30 октября в местном аэропорту. Сам мужчина полностью отрицает свою причастность к преступлению. Ожидается, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение пропавшей россиянки до сих пор не установлено, поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее на Кипре нашли мертвыми двух россиянок. В убийстве туристок из России признался 32-летний сириец.

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