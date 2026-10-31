К главному зданию Польши пришел человек с ножом и в балаклаве: что происходит Фото: REUTERS.

В Польше у здания Конституционного суда задержали мужчину с ножом, лицо которого было скрыто балаклавой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца происшествия.

Инцидент произошел во время акции протеста возле здания судебного органа. По словам свидетеля, неизвестный появился среди собравшихся с холодным оружием в руках. При этом мужчина был одет в одежду военизированного типа.

«Только что на месте появился мужчина с ножом в руке. На голове у него была балаклава, исключающая опознание», — рассказал очевидец.

Участники протестной акции самостоятельно задержали вооруженного мужчину. В результате происшествия никто не пострадал. Личность задержанного и его мотивы пока неизвестны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал обострение ситуации вокруг Конституционного суда страны. По его словам, у правительства не было другого способа урегулировать конфликт, связанный с отстранением исполняющего обязанности председателя трибунала Богдана Свенчковского. На этом фоне протестующие окружили здание суда и попытались взять его штурмом. После этого полиция заняла оборону у здания.

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