Судьям КС Польши велели не приходить на работу из-за угроз общественному порядку Фото: REUTERS.

Судья КС Польши Анна Корвин-Петровская, фактически выполняющая обязанности руководителя Конституционного суда Польши, подписала распоряжение, освобождающее сотрудников ведомства от обязательной явки в здание суда до особого распоряжения.

«Постановляю до отмены распоряжения приостановить выполнение трудовых обязанностей, в том числе явку на работу в здание суда, за исключением сотрудников, которые будут уведомлены мною о необходимости явки в здание суда», — указано в документе.

В распоряжении отдельно подчеркивается, что приостановка работы происходит с полным сохранением заработной платы.

Судьям рекомендовано выполнять свои задачи в дистанционном формате. Корвин-Петровская объяснила данную меру повышенным риском возникновения нарушений общественного порядка в непосредственной близости от здания Конституционного суда. Кроме того, документ временно приостанавливает работу канцелярии и официальной приемной органа.

Напомним, ночью протестующие попытались штурмовать здание суда. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о нарушении конституционного порядка и насильственном захвате суда. Глава государства срочно вернулся из Сенегала и созвал экстренные консультации для обсуждения кризиса.