Лантратова: иностранные журналисты наблюдали за гуманитарной миссией в Алешках Фото: REUTERS.

Российские, американские, украинские и европейские журналисты наблюдали за ходом гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью, опубликованном в ее канале в Max.

По словам омбудсмена, представители СМИ смогли лично ознакомиться с проведением гуманитарной операции, которую российская сторона готовила совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

«Очень рассчитываю на внимательную и объективную журналистскую работу. Важно рассказать и о тех, кто остаётся: у кого-то близкий человек в больнице, кому-то нужно ухаживать за родными. У каждой семьи свои обстоятельства. И мы продолжим им помогать», — подчеркнула Лантратова.

Ранее омбудсмен сообщила, что в Алешках началась передача жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. В город доставили продукты питания, средства личной гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Помощь предназначена в том числе для тех, кто решил не покидать свои дома. Для проведения гуманитарной миссии в районе Алешек был установлен временный режим прекращения огня.

В свою очередь, военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказывал о подробностях гуманитарной миссии в Алешках, участником которой он стал. По его словам, колонну сопровождали 53 журналиста, среди которых были четверо американцев, а также представители СМИ Китая, Франции и Италии. Стешин отметил, что российский и украинский омбудсмены ехали в город в одном автобусе. При этом перед прибытием гуманитарного конвоя саперы расчистили от мин опасный участок дороги на въезде в Алешки.