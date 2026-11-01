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НовостиОбщество1 ноября 2026 22:02

Одинокий мужчина не может отсудить замороженные эмбрионы после развода

Репродуктолог Лорткипанидзе: одинокий мужчина не может получить ребёнка по ЭКО
Авторы (2):
Дина КАРПИЦКАЯ
Мария ПАВЛОВА
Репродуктолог рассказал, почему одинокий мужчина не может воспользоваться ЭКО для суррогатной матери.

Репродуктолог рассказал, почему одинокий мужчина не может воспользоваться ЭКО для суррогатной матери.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Одинокий мужчина не может стать отцом методом экстракорпорального оплодотворения суррогатной матери, и в частности, использовать для этого оставшиеся после развода эмбрионы. Об этом напомнил акушер-гинеколог, репродуктолог Борис Лорткипанидзе.

«Ни одна клиника не вправе продолжать протоколы ЭКО без согласия второй стороны. Почему? Все просто - хотеть родить ребёнка должны оба биологических родителя»,- сказал эксперт KP.RU.

Лорткипанидзе напомнил, что по российскому законодательству одинокий мужчина вообще не имеет права стать отцом через ЭКО суррогатной матери, так как прецеденты могли бы создать лазейку для людей, относящихся к ЛГБТ*.

«В целом вопрос репродукции очень специфический и сложный. В первую очередь потому, что этическая сторона вопроса тут играет весомую роль. Законотворцам тут есть над чем работать и работать», - резюмировал репродуктолог.

Историю о том, как россиянка Евгения Медведева после развода борется за право использовать для ЭКО эмбрионы, читайте здесь на KP.RU.

Девять мифов про ЭКО и беременность после него разбираем здесь на KP.RU.

Накануне репродуктолог Карина Сагамонова рассказала об ЭКО, страхах пациентов и шансах на беременность.

* — организация, признанная экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ