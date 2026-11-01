Неразрешённое противоречие: законы по-разному смотрят на начало жизни и эмбрионов

Юрист рассказал, что в российском законодательстве существуют разночтения относительно того, когда начинается жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В российском законодательстве существует пока неразрешённое противоречие в вопросе о том, когда начинается жизнь. Об этом напомнил юрист, правозащитник и общественный деятель Иван Мельников.

Юрист обратил внимание на то, что Конституция и другие законы трактуют этот вопрос по-разному.

«По Конституции человек появляется в юридическом поле с момента рождения. Но при этом уголовный закон косвенно защищает и плод: убийство беременной женщины считается отягчающим обстоятельством (ст. 105 УК РФ), а насильственное прерывание беременности расценивается как тяжкий вред здоровью (ст. 111 УК РФ)», - сказал он KP.RU.

Мельников указал и на нюанс в Гражданском кодексе, согласно которому наследниками могут стать зачатые при жизни умершего.

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Ранее в Госдуме предложили на законодательном уровне закрепить статус эмбриона.

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