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НовостиВ мире31 октября 2026 22:37

Уничтожает 12-13 гектаров: в КНДР провели испытание нового оружия

ЦТАК: в Северной Корее испытали ракету с разбросной боеголовкой
Мария ПАВЛОВА
Северная Корея провела испытания нового оружия. Фото носит иллюстративный характер.

Северная Корея провела испытания нового оружия. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: REUTERS.

Северная Корея провела испытания нового оружия в субботу 31 октября. Речь о разбросной боеголовке тактической баллистической ракеты, информирует ЦТАК.

«Мы разделяем разбросные боеголовки на боеголовку специального назначения и боеголовки четырех стандартных типов. В текущем году мы будем делать так, чтобы подразделения могли выбрать и использовать все эти боеголовки с учетом оперативной цели и специфики уничтожаемого объекта», - сказал агентству начальник ракетного управления КНДР.

Сообщается, что указанная боеголовка может уничтожать цели на площади 12-13 гектаров.

Накануне в КНДР раскрыли подробности боевых стрельб с участием Ким Чен Ына.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал поддерживать постоянную готовность армейских подразделений к войне. Для этого, по его словам, необходимо проводить непрерывные и интенсивные военные учения.

Ранее в Сеуле заявили, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.