Спецслужбы Дании открыто заявляют о кибератаках против России и Китая

Посол РФ: спецслужбы Дании открыто признаются в причастности к кибратакам на РФ и КНР. Фото: Анастасия ОСИПОВА.

В Дании открыто говорят об операциях спецслужб этой страны в киберпространстве, направленных против РФ и КНР. Об этом заявил российский посол в Дании Владимир Барбин.

«Руководители Службы военной разведки Дании в публичном пространстве хвастаются операциями против цифровой инфраструктуры „зарубежных противников“, включая взлом информационных систем и личных мобильных устройств», - сказал Барбин в интервью ТАСС, добавив, что указанные службы называют Россию и Китай странами, на которых сосредоточен фокус этих атак.

Также Барбин упомянул, что Дания перехватывает и обрабатывает проходящий по её территории международный цифровой трафик, причём это делается в интересах США.

Тем временем хакерская группировка из КНДР похитила более шести миллиардов долларов с криптовалютной биржи Binance. Об этом сказано в релизе, который распространило Федеральное Бюро Расследований США.