Россиянам напомнили, у кого есть льготы по взносам на капремонт

Пенсионеры с определённого возраста имеют право на компенсацию взносов на капремонт. Фото: Мария СОЛЕЕВА.

Российские пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, получают право на компенсацию 50% взноса на капитальный ремонт при соблюдении определённых условий. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибатдинов.

«По закону людям старше 70 лет может полагаться компенсация 50% взноса, а после 80 лет - 100%. Но есть условия: квартира должна находиться в собственности пенсионера, а он сам должен в ней проживать. Также учитываются занятость и состав семьи», - сказал сенатор РИА Новости.

Гибатдинов уточнил, что льгота не предоставляется автоматически, а льготы и меры социальной поддержки не суммируются. Он предложил анализировать и выбирать наиболее выгодный вариант.

Напомним, пенсионеры могут получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если расходы на оплату квартиры превышают установленный в регионе порог от дохода.

Федеральный стандарт максимально допустимых расходов на коммунальные услуги составляет 22% от совокупного дохода семьи.

Кроме того, пенсионеры могут уменьшить расходы на коммунальные услуги сразу за счет двух мер поддержки – льготы и субсидии. При определенных условиях получение одной выплаты не лишает права оформить другую.