Не позволено лезть куда не надо: Юрий Лоза усомнился в форме Солнца и Луны

Юрий Лоза заявил, что сомневается в форме Солнца и Луны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певец Юрий Лоза усомнился в форме космических объектов, в частности, Солнца и Луны.

«Мы не знаем, какие они, потому что никто там еще не был. Над нами стоит вся эта система, созданная Создателем, таким образом, что нам не позволено дергаться и лезть туда, куда не надо», - сказал Лоза РИА Новости, добавив, что человечество до сих пор не пробралось за «небесный купол», удерживающий атмосферу.

Юрий Лоза ранее высказывался о том, что Земля является плоской.

Всероссийский центр изучения общественного мнения еще в 2020 году подсчитал количество сторонников псевдонаучной теории плоской земли среди россиян. Оказалось, что их достаточно много — порядка двух процентов населения страны, или около трёх миллионов человек.

Как американец решил доказать, что Земля плоская, и совершил полет на своей ракете, читайте здесь на KP.RU.

Ранее космонавт Артемьев высказал мнение, что в плоскую Землю верят те, кто во всем сомневается, и рассказал, как следует относиться к таким людям.