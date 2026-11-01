Дмитрий Медведев ловко поиздевался над Польшей и ее обвинениями в адрес России: «Мы идем!» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял заявления о якобы российском следе в политическом кризисе в Польше. Свою реакцию он опубликовал в социальной сети X.

Политик с иронией прокомментировал попытки обвинить Москву в происходящем вокруг польского Конституционного суда. Медведев напомнил, что Россию регулярно подозревают в причастности к самым разным событиям за рубежом.

«Люблю эту мантру! Выборы в США? Это русские. Мигранты в Испании? Это русские! Конституциональный переворот в Польше? Разумеется, это русские! Спасибо! Ничто не объединяет нас больше, чем наше могущество! Ну а дальше вы знаете... Мы идем!» — написал зампред Совбеза.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил некие пророссийские силы в попытках дестабилизировать обстановку в стране. Соответствующее заявление он сделал в обращении к нации на фоне противостояния с президентом Каролем Навроцким вокруг Конституционного суда. При этом доказательств причастности России к происходящему глава правительства не представил.

Кроме того, польская оппозиция внесла в Сейм предложение о вотуме недоверия правительству Туска. С инициативой выступила партия «Развитие плюс», о чем сообщил бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий. Поводом стало обострение внутриполитического кризиса в республике.