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НовостиПроисшествия1 ноября 2026 14:54

ФСБ выразила признательность США за информацию о подготовке теракта в Москве

В ФСБ получили сведения о подготовке теракта в российской столице от американской стороны
Анна АДАМАЙТЕС
ФСБ выразила признательность США за информацию о подготовке теракта в Москве

ФСБ выразила признательность США за информацию о подготовке теракта в Москве

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Федеральная служба безопасности России выразила признательность Соединенным Штатам Америки за информацию о подготовке террористического акта в Москве. Об этом 1 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Признательны американской стороне за предоставленную информацию», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в ФСБ рассказали, что получили от американской стороны сведения о подготовке теракта в российской столице. Информация поступила по партнерским каналам взаимодействия 31 октября, после чего российские спецслужбы начали проверку информации.

1 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке теракта в Москве, после получения информации от американских коллег. Поводом для проверки стала публикация подростка в TikTok с угрозами устроить теракт, а при изучении его активности правоохранители обнаружили интерес к массовым убийствам и нападениям в общественных местах.