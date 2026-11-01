ФСБ выразила признательность США за информацию о подготовке теракта в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Федеральная служба безопасности России выразила признательность Соединенным Штатам Америки за информацию о подготовке террористического акта в Москве. Об этом 1 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Признательны американской стороне за предоставленную информацию», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в ФСБ рассказали, что получили от американской стороны сведения о подготовке теракта в российской столице. Информация поступила по партнерским каналам взаимодействия 31 октября, после чего российские спецслужбы начали проверку информации.

1 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке теракта в Москве, после получения информации от американских коллег. Поводом для проверки стала публикация подростка в TikTok с угрозами устроить теракт, а при изучении его активности правоохранители обнаружили интерес к массовым убийствам и нападениям в общественных местах.