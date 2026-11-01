Подозреваемый в убийстве супругов в Ростове подошёл, чтобы извиниться: почему всё закончилось кровавой расправой

Подозреваемый в убийстве многодетной пары в Ростове подходил к ним с извинениями. Фото: предоставлено сестрой убитых супругов Татьяной

Подозреваемый в жестоком убийстве многодетной пары в Ростове-на-Дону подошел к супругам, чтобы извиниться за испорченную машину, но после примирения напал на них. Подробности трагедии, произошедшей 30 октября, рассказала Татьяна, сестра погибшего Андрея в беседе с «КП — Ростов-на-Дону».

По ее словам, 26-летний мужчина жил с ее братом и его супругой в одном жилом комплексе. За несколько дней до трагедии он повредил автомобиль Андрея, а также ранее оскорбил его жену Руслану. Вечером 30 октября сосед подошел к супругам на парковке и попросил прощения за испорченную машину.

Андрей и мужчина помирились и пожали друг другу руки. Однако погибший попросил соседа также извиниться перед женой. Тот согласился, но вместо этого, по словам Татьяны, неожиданно набросился на супругов.

Напомним, по предварительным данным, 26-летний мужчина поссорился на парковке с супружеской парой, имеющей троих несовершеннолетних детей. Избив мужа и жену, он, предположительно, силой посадил их в «Ладу Весту» и увез в неизвестном направлении. Свидетелем нападения стала старшая дочка супругов.

Тела супругов со множественными ножевыми ранениями обнаружили 1 ноября в безлюдном месте в Аксайском районе Ростовской области.