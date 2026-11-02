Почти треть доходов Украины с начала 2026 года составили поступления доноров

Треть доходов Украины с начала 2026 года составили поступления доноров. Фото: ShapikMedia/Shutterstock/Fotodom

С января по сентябрь 2026 года почти треть доходов украинского бюджета состояла из донорских поступлений. Об этом со ссылкой на данные нацбанка Незалежной сообщает РИА Новости.

В число этих доноров, как отмечается, входят правительства иностранных государств, в том числе европейских, международные организации и донорские учреждения.

«1206112,1 миллиона гривен (26,49 миллиарда долларов. — Прим. Ред.)», — говорится в документе, опубликованном национальным банком страны.

При этом доходы украинского бюджета с начала года составили лишь 90,6 миллиарда долларов. Таким образом, доля донорских поступлений достигла 29,2 процентов доходов страны.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ожидает от Украины четыре очередных платежа по кредиту на сумму свыше 200 млн долларов уже 1 ноября. В сумму включены дополнительные надбавки за длительное сохранение значительного долга, комиссия за использование специальных прав заимствования и стандартные проценты — две трети приходится на основную ставку.

Госдолг страны за 20 лет вырос в 130 раз и, по данным украинского Минфина, к концу сентября достиг 9,538 трлн гривен, что соответствует 212,6 млрд долларов.