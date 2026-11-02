Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ в Самарской области

Российские силы ПВО отражают атаку БПЛА на Самарскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории Самарской области в ночь на понедельник 2 ноября. Об этом информирует оперативный штаб региона. Сообщается, что несколько беспилотных аппаратов уже обезврежены.

«Идет отражение атаки вражеских БПЛА по территории Самарской области. Силами ПВО уже сбито несколько беспилотников ВСУ», - сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Жителям региона напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности. Также в оперштабе добавили, что нельзя фотографировать и снимать на видео работу ПВО и последствия падения обломков БПЛА.

Накануне в Старом Осколе беспилотник повредил фасад многоэтажки. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее Минобороны РФ информировало, что за сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 391 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолётного типа.