Под давлением Израиля: Такер Карлсон предупредил о возможном ядерном ударе США по Ирану

Карлсон: США в ближайшие дни могут нанести ядерный удар по Ирану Фото: REUTERS.

В ближайшие дни администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может нанести ядерный удар по Ирану. Об этом в соцсети Х написал американский журналист Такер Карлсон.

«Под давлением Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней», — написал он.

Как предполагает журналист, целью удара может стать гора Пикакс, где, как утверждает израильская разведка, Иран мог возобновить программу обогащения урана. И поскольку обычное оружие не сможет пробить почти 100-метровую защиту объекта, будет использовано ядерное оружие.

Карлсон отметил, что несмотря на давление Нетаньяху, Дональд Трамп еще не принял решение. Сейчас он консультируется, в том числе, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые выступают за сделку с Тегераном.

Накануне сообщалось, что Израиль настаивает на возобновлении Соединёнными Штатами военных действий против Ирана сразу после промежуточных выборов в США. Об этом шла речь в телефонном разговоре премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. Но глава Белого дома пока хочет дать возможность переговорам развиться.

Накануне Трамп раскритиковал журналиста за вопрос о возможности возобновления боевых действий в Иране, назвав вопрос глупым. Американский лидер заявил, что не стал бы публично обсуждать своё решение по иранской ситуации, каким бы оно ни было.