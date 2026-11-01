Нетаньяху хочет, чтобы Трамп снова начал войну с Ираном: вот о чём он попросил в телефонном разговоре

Нетаньяху в телефонном разговоре пытался убедить Трампа возобновить боевые действия в Иране. Фото: REUTERS.

Израиль настаивает на возобновлении Соединёнными Штатами военных действий против Ирана, об этом шла речь в телефонном разговоре премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, пишет портал Axios.

«Источники сообщили, что Нетаньяху оказывает давление на Трампа, чтобы он нанес удар по Ирану сразу после промежуточных выборов во вторник. Но Трамп пока хочет дать возможность переговорам развиться», - сказано в публикации.

Накануне Трамп раскритиковал журналиста за вопрос о возможности возобновления боевых действий в Иране, назвав вопрос глупым. Американский лидер заявил, что не стал бы публично обсуждать своё решение по иранской ситуации, каким бы оно ни было.

При этом госсекретарь США Марко Рубио уверяет, что Трамп хочет найти дипломатическое решение разногласий между Вашингтоном и Тегераном в рамках конфликта на Ближнем Востоке.

Тем временем американские СМИ пишут, что Вашингтон активно готовится к возобновлению войны против Ирана. Боевые действия могут начаться 4 ноября.