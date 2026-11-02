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НовостиПолитика2 ноября 2026 4:20

В Литве предупредили о последствиях агрессивной риторики: чем это может закончиться

Советник президента Матуленис: Литва не должна провоцировать Россию
Мария СПИРИДОНОВА
Советник президента Матуленис: Литва не должна провоцировать Россию. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник президента Матуленис: Литва не должна провоцировать Россию. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вильнюсу стоит заняться внутренними делами, а не искать поводов для конфликта с Москвой. Такую позицию в интервью агентству ELTA озвучил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис.

По его словам, Литва не собирается намеренно провоцировать или раздражать Россию. Матуленис предупредил: агрессивные заявления способны лишь усилить напряжённость.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американцам явно надоела деструктивная роль объединённой Европы в деле урегулирования российско-украинского конфликта. По данным источников, США призвали страны Прибалтики сбавить резкость высказываний в адрес России и сменить тон.

Однако президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Миндаугас Синкявичюс опровергли эту информацию. Как сообщила пресс-служба главы государства, ни президенту, ни его советникам от союзников не поступало никаких призывов и просьб.