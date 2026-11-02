Над Воронежской областью за ночь сбили 20 беспилотников Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В небе над Воронежской областью сбили 20 беспилотников. Об этом 2 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём канале на платформе «Макс».

По его словам, минувшей ночью дроны обнаружили и уничтожили над Воронежем и восемью районами области. По предварительным данным, пострадавших нет. Гусев добавил, что в результате падения обломков в городе и одном из районов повреждены фасады и остекление двух частных домов.

26 октября регион также подвергся атаке украинских беспилотников. Тогда мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в результате атаки в городе оказались повреждены почти 100 домов.

Украинские беспилотники регулярно атакуют российские регионы, и эта практика стала практически ежедневной. Только за одну ночь на 1 ноября 2026 года дежурные силы ПВО уничтожили 235 дронов над территорией России.