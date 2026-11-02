Шойгу назвал единство народа и доверие к власти силой России. Фото: Roman Naumov/ Global Look Press

Сила Российской Федерации не только в крепнущем экономическом суверенитете и мощном военном потенциале, но и в единстве народа и его доверии к власти. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, российский политик отметил, что попытки захвата территории РФ предпринимались неоднократно на протяжении истории, однако страна каждый раз давала жесткий отпор агрессорам.

Также он подчеркнул прямую связь между успехами российской армии и реакцией западных стран. По словам Шойгу, чем ближе Россия подходит к победе и выполнению задач специальной военной операции, тем более агрессивными становятся попытки противодействия со стороны Запада.

До этого Шойгу заявил, что мощная российская армия служит гарантией национальной безопасности и стабильного развития России.