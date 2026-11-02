Шутка Медведева поставила в тупик польского премьера Туска: «Он в панике» Фото: REUTERS.

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что пост Дмитрия Медведева о Польше вывел из себя премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Туск постоянно говорит о России, вводит против нее санкции, рассуждает о ее поражении. У Туска это происходит непрерывно. А теперь он в панике из-за поста Медведева в соцсети, в котором его мастерски поставили на место», — уточнил публицист.

Также Христофору обратил внимание и на продолжение русофобских высказываний со стороны польского премьера. По его словам, он буквально повторяет одно и то же, как мантру.

Стоит отметить, что Медведев назвал обострившийся кризис в Польше конституционным переворотом. Политик с иронией отметил, что Варшава наверняка будет искать в происходящем «русский след».

Также один из пользователей в соцсетях написал, что польского премьера нужно отправить в Москву, «где ему и место», и поинтересовался, примут ли его там. Медведев ответил коротко и с иронией: «Мы своих не бросаем».