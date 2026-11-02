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НовостиПолитика2 ноября 2026 9:52

Лантратова: военные РФ, рискуя жизнями, обеспечили проведение миссии в Алешках

Лантратова высоко оценила действия ВС РФ в миссии в Алешках
Анастасия СУТОРМИНА
Лантратова: военные РФ, рискуя жизнями, обеспечили проведение миссии в Алешках. Фото: Shatokhina Natalia/ Global Look Press

Лантратова: военные РФ, рискуя жизнями, обеспечили проведение миссии в Алешках. Фото: Shatokhina Natalia/ Global Look Press

Военнослужащие Российской Федерации, рискуя жизнями, обеспечили проведение гуманитарной миссии в Алешка. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Также российский омбудсмен добавила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась ночью 2 ноября.

До этого Лантратова отметила, что все договоренности в ходе режима тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках были выполнены обеими сторонами.

Как писал KP.RU, режим прекращения огня в районе Алешек Херсонской области завершился в 22:59 (мск) 1 ноября. Перемирие было необходимо для проведения гуманитарной операции: доставки помощи жителям и эвакуации всех желающих покинуть город.