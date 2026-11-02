Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в Алешках прошел без инцидентов. Фото: Shatokhina Natalia/ Global Look Press

Режим тишины в Алешках прошел без инцидентов. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Вместе с тем, омбудсмен отметила что этой гуманитарной миссии предшествовали месяцы сложных переговоров и подготовки.

«Самое главное, хочу сказать, что цель гуманитарной миссии была одна — передать гуманитарную помощь тем людям, которые в этой помощи нуждаются, а те люди, которые изъявили желание выехать из зоны боевых действий, получили возможность сделать это максимально безопасно», — подчеркнула она.

Также российский омбудсмен добавила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась ночью 2 ноября.

До этого Лантратова отметила, что все договоренности в ходе режима тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках были выполнены обеими сторонами.