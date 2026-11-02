Трамп не хочет отвечать за войну с Ираном и провал республиканцев: «козел отпущения» уже найден

The Atlantic: Трамп может обвинить Хегсета в начале войны с Ираном Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп не стремится взять на себя ответственность за начало войны с Ираном. Потому «козлом отпущения» вполне может стать глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Atlantic.

Чем дольше затягивался конфликт, отмечает издание, тем больше росло раздражение, что этот военный конфликт уменьшает шансы республиканцев на промежуточных выборах.

«Не желая брать на себя ответственность, Трамп начал искать "козла отпущения" и сосредоточил внимание на тех, кто говорил ему, что война с Ираном будет быстрой и решительной», — следует из публикации.

В числе тех, кто придерживался подобной точки зрения, был и Хегсет. Близкие к Трампу американские чиновники утверждают, что глава Пентагона не был честен с американским лидером. Он описывал войну с Ираном в розовых тонах, чтобы угодить главе Белого дома.

«Хегсет хорошо умеет говорить президенту то, что тот хочет услышать», — отметил один из источников, пожелавший сохранить анонимность.

Накануне сообщалось, что Израиль настаивает на возобновлении Соединёнными Штатами военных действий против Ирана, об этом шла речь в телефонном разговоре премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Позже американский журналист Такер Карлсон заявил, что в ближайшие дни администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может нанести ядерный удар по Ирану.