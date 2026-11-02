Пользователи Binance после атаки на биржу вывели около 3,64 млрд долларов. Фото: Jared Hui/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криптовалютная биржа Binance столкнулась с массовым оттоком средств. Пользователи Binance вывели около 3,64 млрд долларов после разморозки функции вывода средств, временно не работавшей из-за хакерской атаки, сообщила криптобиржа в соцсети X.

По её данным, всего обработано выводов на 4,649 млрд долларов и пополнений на 1,01 млрд, что и дало чистый отток примерно в 3,64 млрд. После первоначального всплеска объёмы вывода снизились и ожидаемо стабилизировались, отметила криптобиржа.

29 октября криптобиржа Binance сообщила, что подверглась хакерской атаке. По предварительным оценкам, потери могли составить около 6,3 млрд долларов. Аналитики TRM Labs заявили, что похищенная сумма стала абсолютным рекордом для всей криптоиндустрии. Binance после инцидента приостановила ввод и вывод средств и пообещала покрыть убытки из собственных резервов и страхового фонда SAFU.