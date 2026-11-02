Владимир Путин встретился с главой Дагестана Фёдором Щукиным Фото: REUTERS.

В понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Дагестана Фёдором Щукиным. Дмитрий Песков подчеркнул важность Дагестана для России, отметив, что на встрече Путина и Щукина обсуждались проекты развития республики.

Были рассмотрены планы по возведению социальных объектов и меры поддержки для участников специальной военной операции и их близких.

На прошлом, сентябрьском совещании Щукин доложил о завершении работ по ликвидации последствий весеннего паводка, который затронул регион в марте и апреле, и о помощи тем, кто пострадал от стихии.

Фёдор Щукин был официально избран главой Дагестана в середине октября, сменив на этой должности временно исполняющего обязанности руководителя республики.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжене.

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