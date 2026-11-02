Лантратова объяснила, почему некоторые жители Алешек остались в городе

Лантратова: некоторые жители Алешек остались в городе из-за близких Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Некоторые жители Алешек отказались уезжать из города из-за семейных обстоятельств, несмотря на угрозу безопасности. Об этом 2 ноября заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии.

По словам омбудсмена, среди оставшихся есть люди, которые не могут покинуть город из-за тяжелобольных родственников. Одна из женщин рассказала, что ухаживает за матерью после инсульта, которая не перенесет дорогу.

Другая жительница не захотела уезжать, поскольку ее муж находится в больнице. Некоторые семьи также решили остаться рядом с пожилыми родителями, которые привыкли к своему дому и не готовы его покидать. Лантратова отметила, что разговоры с людьми, отказавшимися от эвакуации, были эмоционально тяжелыми.

Ранее KP.RU сообщал о завершении гуманитарной миссии в Алешках и истечении срока режима тишины в городе. Локальное перемирие действовало с 27 октября по 1 ноября по московскому времени. Жителям в этот период доставили необходимое, желающих вывезли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа долгосрочных сбережений граждан: условия, сроки и требования