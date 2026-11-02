Путин утвердил новое положение о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин утвердил 2 ноября новое положение о порядке реализации сотрудничества с Белоруссией в сферах вооружений и технологического развития.

"Постановляю утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года", - говорится в документе.

Принципиально новых пунктов в этом положении нет - предыдущее было заключено 17 лет назад, и чуть более чем через месяц прекращает действовать в соответствии с оговоренным сроком.

Ранее KP.RU сообщил, что взаимодействие регионов РФ и Белоруссии - ключевой элемент стратегического партнерства, заявил Путин на XIII Форуме регионов. Глава государства рассчитывает на продолжение интенсивного развития контактов между регионами, что будет способствовать углублению межгосударственных связей и благополучию народов.

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