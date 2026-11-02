Осужденного за изнасилование сына норвежской кронпринцессы могут освободить. Фото: Julian Parker/gettyimages.com

Суд Осло разрешил освободить из-под стражи Мариуса Борга Хёйби — сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, осужденного за изнасилование и другие преступления. Об этом сообщает газета Aftenposten.

В июне Хёйби приговорили к четырем годам лишения свободы. Он обжаловал приговор, а решение об освобождении позволит ему ожидать рассмотрения апелляции на свободе. В качестве условий суд указал регулярную явку в полицию и прохождение тестов на наркотики.

Постановление пока не вступило в силу, его должна проверить вышестоящая судебная инстанция, которая может отменить решение. Сам Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, хотя ранее признавал применение физической силы против одной из потерпевших.

Ранее KP.RU сообщал, что в июне суд вновь отказал сыну кронпринцессы Норвегии в освобождении. Апелляционная инстанция указала на высокую вероятность новых преступлений в случае его выхода на свободу.

Напомним, Мариус Борг Хёйби — старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от отношений до ее брака с наследным принцем Хоконом. В июне 2026 года его приговорили к четырем годам тюрьмы по делу о двух изнасилованиях, насилии над бывшей девушкой, угрозах, нападениях и других преступлениях. Всего ему предъявили около 40 обвинений.