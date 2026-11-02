Глава офиса киевского главаря Кирилл Буданов* Фото: REUTERS.

Глава офиса киевского главаря Кирилл Буданов* посетил частный дом в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где удерживали около 40 человек. Среди них были мобилизованные и военные, самовольно покинувшие свои части.

Информация о происходящем вызвала массовые протесты и столкновения с полицией. Во время общения с участниками акции Буданова* спросили, почему в стране существует нелегальная тюрьма. В ответ он заявил, что подобных зданий много.

О ситуации стало известно после публикаций украинских изданий о вооруженных людях, удерживавших десятки мужчин в подвале частного дома. На место приезжала бригада скорой помощи. Медработница рассказала, что люди имели травмы, свидетельствующие о пытках.

Разговор прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что Буданов* общался с участниками событий на русском языке. Дипломат задалась вопросом, грозят ли штрафы ему и журналистам, которые транслировали диалог.

Что творится у тайной тюрьмы под Киевом, кого удерживали в подвале боевики НГУ, с чего начались протесты, последние новости читайте на KP.RU.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России