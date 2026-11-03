МИД Польши назвал виновного в отставке послов на фоне госпереворота

Глава МИД Польши Радослав Сикорский Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий лично призывал польских послов уйти в отставку на фоне конституционного кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

"Я думал, что именно сотрудники пана президента уговаривали послов отказаться от своих постов, отказаться от своей миссии. Оказывается, это делал лично президент", - сказал дипломат журналистам.

Отвечая на вопрос о том, откуда Сикорскому известны эти обстоятельства, глава польского МИД заявил, что в министерстве "есть эти знания".

Напомним, что о сложении полномочий объявили послы Польши в Румынии Павел Солох и Китае Якуб Кумох. Их отставки произошли на фоне ситуации вокруг Конституционного суда.

Ранее KP.RU сообщал, что инстанцию окружили протестующие, а полиция заняла оборону. Часть участников акции пыталась взять суд штурмом. Отстраненный от исполнения обязанностей председатель КС Богдан Свенчковский заявил о государственном перевороте в стране.