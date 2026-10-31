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НовостиВ мире31 октября 2026 1:34

Второй польский посол покидает свой пост из-за ситуации с Конституционным судом

Посол Польши в Румынии Солох объявил об отставке на фоне госпереворота
Мария ПАНЮТИНА
Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши

Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши

Фото: REUTERS.

Посол Польши в Румынии Павел Солох объявил о намерении уйти в отставку на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного суда. Об этом он сообщил в социальной сети X.

"В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда я не вижу возможности продолжать исполнять функции посла Республики Польша в Румынии", - написал дипломат.

Солох подчеркнул, что уже уведомил о своем решении президента Польши Кароля Навроцкого и главу МИД Радослава Сикорского.

Напомним, что польский посол в Китае Якуб Кумоч также покидает свой пост из-за государственного переворота в республике. Сикорский остался недоволен решением дипломата.

Тем временем протестные волнения у Конституционного суда в Варшаве продолжаются. Навроцкий пытался силой пройти в инстанцию. Путь президенту преградила женщина.

Ранее объявившая себя председателем Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Петровская заявила, что никого не впустит на территорию суда, включая польского лидера.

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