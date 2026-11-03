"Мир ценит": Дмитриев прокомментировал предстоящие переговоры России, США и Украины

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: REUTERS.

Мировое сообщество высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мир ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды", - написал спецпредставитель лидера России в социальной сети X.

Так Дмитриев отреагировал на заявление спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Встречи на уровне рабочих групп запланированы на 10 и 11 ноября.

Ранее Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится уже скоро. При этом точных сроков американский лидер не назвал. Глава Белого дома заявил, что не будет вводить новые антироссийские санкции из-за возможности заключения мира в ближайшее время.