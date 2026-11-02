Трехсторонним переговорам по урегулированию на Украине быть: дата диалога в Абу-Даби определена

Reuters узнал о датах переговоров по Украине в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта могут состояться в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

"Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на уровне рабочих групп между Украиной и Россией в Абу-Даби 10-11 ноября, продвигая миссию президента Трампа по завершению конфликта", - написал дипломат в социальной сети X.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон приступили к согласованию конкретной даты встречи с участием представителей трех стран. По его словам, трехсторонний формат переговоров состоится после 4 ноября.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что позиция Москвы по миру на Украине остается неизменной. По его словам, Россия не согласна с ситуацией, при которой Киев будет представлять военную угрозу ее законным интересам.