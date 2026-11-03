Захарова обратила внимание на говорящего на русском в ходе протестов Буданова*. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Кадры протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где была найдена нелегальная тюрьма, в которой удерживались около 30 человек, уже не удивляют. Однако примечательно, что в пылу протестов и эмоций борющиеся с русским языком украинцы на «языке противника» и говорили. Например, глава офиса главаря киевского режима Кирилл Буданов*. На это в своем Telegram-канале обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Закон о языке на Украине работает в полную мощь», — иронично отметила дипломат.

Между тем, еще совсем недавно украинские медработники обратились к уполномоченной по защите государственного языка на Украине Елене Ивановской с заявлением, что они не хотят помогать русскоговорящим пациентам. Языковой омбудсмен, что неудивительно, медиков с Незалежной поддержала.

А на днях Ивановская заявила, что на Украине планируют запретить на законодательном уровне весь русскоязычный культурный продукт. Это, в частности, русскоязычные музыкальные произведения, которые сегодня слушают граждане Украины, более того - исполняют их, с сожалением заметила она.

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей после этого заявил, что тотальный запрет на книги, фильмы песни и многое другое на русском языке говорит о том, что Украина является нацистским государством. Эксперт напомнил, что на Украине и сегодня русский язык родной для более чем трети населения страны.

С аналогичным заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. Слова языкового омбудсмена Украины о неоказании врачами медицинской помощи русскоязычным - это и есть нацизм, констатировала она.

Вместе с тем, Мария Захарова обратила внимание на то, что попытки запретить русский язык на Украине только повышают его популярность. Дипломат отметила, что, несмотря на введения квот и работы «шпрехенфюреров» до прямых репрессий, статистика показывает обратную закономерность. По ее словам, варварски отменять то, что создано цивилизацией, невозможно.

Ранее президент РФ Владимир Путин возмутился запретом русского языка на территории Украины. Он заявил, что ни в одном государстве мира не наблюдается такой ярой тенденции уничтожить всё, связанное с Россией.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России