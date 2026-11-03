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НовостиПолитика3 ноября 2026 5:21

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики в трёх областях Украины

Российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины, работающим на ВПК
Анастасия СУТОРМИНА
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики в трёх областях Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики в трёх областях Украины

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам энергетики Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областей, работающим на ВПК. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее российская армия нанесла удары по четырём локомотивам в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Цели поражены барражирующими боеприпасами «Герань».

Напомним, российские войска никогда не атакуют гражданские объекты. Минобороны уже неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и околовоенным объектам Украины.