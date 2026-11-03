Politico: демократам будет сложнее помогать Украине даже при победе на выборах. Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Демократам в Конгрессе США будет труднее продвигать помощь Украине, независимо от итогов промежуточных выборов. Причина в том, что несколько республиканцев, симпатизирующих Киеву, вскоре покинут свои посты, пишет газета Politico.

Среди тех, кто уходит с постов, бывший лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, сенаторы Том Тиллис, Билл Кэссиди и Джон Корнин, а также конгрессмены Дон Бэйкон и Майкл Маккол. Все они не войдут в новый созыв Конгресса, который начнёт работу 3 января 2027 года. На их места в нескольких штатах баллотируются республиканцы, которые, как пишет газета, симпатизируют Украине меньше, чем «ветераны Республиканской партии».

Источник издания в Конгрессе считает, что из-за этого может стать меньше законопроектов, реально влияющих на поддержку Киева со стороны США.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что Владимир Зеленский может лишиться американской поддержки: причиной он назвал непрекращающиеся требования главы киевского режима.

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