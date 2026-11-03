Трамп вошёл в выборы с антирекордом: 56% американцев против него Фото: REUTERS.

Рейтинг Дональда Трампа рухнул до минимальной отметки за всё время его президентства. Это случилось буквально накануне дня, когда американцы идут на избирательные участки. Согласно данным опроса Morning Consult, 56% избирателей не одобряют работу главы Белого дома, тогда как поддерживают его лишь 41%. Об этом пишет Daily Mail.

Особенно показательна другая цифра: 46% респондентов заявили, что «категорически не одобряют» президента. Тех, кто столь же твёрдо его поддерживает, вдвое меньше — 22%. Такого разрыва между яростными противниками и убеждёнными сторонниками не фиксировали ещё никогда.

На этом фоне республиканцам пророчат серьёзные потери на промежуточных выборах. Демократы накануне вечером вели в опросах с 50% против 43% у партии власти. Настроения внутри самих республиканцев тоже тускнеют: лишь 68% уверены, что партия движется верным курсом, хотя месяц назад таких было 73%, а в начале 2025 года — 82%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна перестанет существовать, если Демпартия победит на промежуточных выборах в Конгресс.

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