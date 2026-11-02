Нелегальная тюрьма под Киевом: кто удерживал в подвале около 40 мужчин

Тюрьма в подвале под Киевом принадлежит боевикам "Азова"* Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Частный дом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в подвале которого удерживали мобилизованных и сбежавших военнослужащих, принадлежит группировке "Азов"*. Об этом сообщает "Страна".

По информации издания, группировка, которая числится как 1-й корпус Национальной гвардии Украины, подтвердила наличие травм у четверых военнослужащих, содержавшихся в доме.

Напомним, что в подвале здания удерживали около 40 мужчин. После появления этой информации к дому прибыла бригада скорой помощи. Некоторые находившиеся внутри люди были в тяжелом состоянии и имели повреждения, полученные в результате пыток.

При этом вооруженные охранники отказывались пропускать медиков в здание. Вскоре возле дома начались столкновения. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

К месту прибыл глава офиса киевского главаря Кирилл Буданов**. У протестующих возник к нему вопрос, почему на Украине существует нелегальная тюрьма. В ответ военный деятель лишь заявил, что подобное здание в стране не единственное.

Что творится у тайной тюрьмы под Киевом, кого удерживали в подвале боевики НГУ, с чего начались протесты, последние новости читайте на KP.RU.

*- организация признана террористической и запрещена на территории России

**- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России