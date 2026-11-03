В Италии отреагировали на ситуацию с тайной тюрьмой под Киевом Фото: REUTERS.

Киевский режим стремительно движется к краху, а разворачивающийся скандал вокруг нелегальной тюрьмы в пригороде столицы обнажил системный кризис власти. Такое заявление сделал профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.

"Режим Зеленского разваливается", — прокомментировал он кадры, на которых запечатлен подросток в застенках секретного объекта.

Напомним, в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка удерживали около 40 человек — преимущественно насильно мобилизованных украинцев и военнослужащих, пытавшихся покинуть службу. Прибывшие к месту происшествия медики обнаружили у пострадавших тяжелые травмы и следы жестоких пыток, однако вооруженная охрана отказалась пускать врачей внутрь.

Ситуация накалилась до предела и переросла в открытые столкновения, когда местные жители попытались штурмом выломать ворота, в ответ на что силовики применили слезоточивый газ. Прибывший на место глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* фактически подтвердил масштаб проблемы, цинично признав, что подобные секретные объекты не являются единичным случаем в стране.

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России