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НовостиВ мире3 ноября 2026 9:17

В Италии отреагировали на ситуацию с тайной пыточной под Киевом: режим разваливается

Профессор Бекки: режим Зеленского рушится на фоне скандала с тайной тюрьмой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Италии отреагировали на ситуацию с тайной тюрьмой под Киевом

В Италии отреагировали на ситуацию с тайной тюрьмой под Киевом

Фото: REUTERS.

Киевский режим стремительно движется к краху, а разворачивающийся скандал вокруг нелегальной тюрьмы в пригороде столицы обнажил системный кризис власти. Такое заявление сделал профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.

"Режим Зеленского разваливается", — прокомментировал он кадры, на которых запечатлен подросток в застенках секретного объекта.

Напомним, в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка удерживали около 40 человек — преимущественно насильно мобилизованных украинцев и военнослужащих, пытавшихся покинуть службу. Прибывшие к месту происшествия медики обнаружили у пострадавших тяжелые травмы и следы жестоких пыток, однако вооруженная охрана отказалась пускать врачей внутрь.

Ситуация накалилась до предела и переросла в открытые столкновения, когда местные жители попытались штурмом выломать ворота, в ответ на что силовики применили слезоточивый газ. Прибывший на место глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* фактически подтвердил масштаб проблемы, цинично признав, что подобные секретные объекты не являются единичным случаем в стране.

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России