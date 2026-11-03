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НовостиПолитика3 ноября 2026 9:49

Песков: Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям

Песков сообщил о планах Владимира Путина на 3 ноября
Анастасия СУТОРМИНА
Песков: Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Песков: Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие запланировано на 3 ноября.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что программа пребывания президента Путина в Шэньчжэне еще находится в стадии подготовки. Москва находится в контакте, прежде всего, с организаторами, с китайской стороной. Пока точной конкретике по возможной трехсторонней встрече нет.

15 октября 2026 года Парламент Дагестана избрал главой республики Федора Щукина - бывшего главу Верховного суда региона. 2 ноября задачи перед новым руководителем поставил президент России Владимир Путин.