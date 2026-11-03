Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Вся власть Владимира Зеленского держится на пытках - это и есть опора, благодаря которой его киевский режим все еще существует. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для комментария стала новость о том, что в частном доме под Киевом держали против воли несколько солдат ВСУ. Как утверждают украинские СМИ, там их постоянно избивали.

«Подобных „пыточных“ на Украине не одна, не десять - они на Украине по всей стране. Есть в городах, есть в пригородах, есть при ТЦК, есть на линии фронта. Они буквально развернуты как опорная сеть режима Зеленского. На таких „пыточных“ и держится его власть», - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что нелегитимный лидер Незалежной отобрал у своего народа право высказывать свое мнение.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что военные, которых обнаружили в подвале дома под Киевом, погибли. Они скончались от серьезных травм, которые получили во время пыток.