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НовостиВ мире3 ноября 2026 13:40

Трамп не исключил новых боевых действий против Ирана после выборов в Конгресс

Трамп допустил, что США могут начать новые военные действия против Ирана после выборов, если придется
Мария МАМАЕВА
Трамп не исключил новых боевых действий против Ирана после выборов в Конгресс

Трамп не исключил новых боевых действий против Ирана после выборов в Конгресс

Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил новых боевых действий против Ирана после завершения промежуточных выборов в конгресс США. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Посмотрим. Не то чтобы я хотел убить много людей, но если нам придется, то нам придется», - высказался американский лидер, отвечая на вопрос о планах Вашингтона в отношении Тегерана после предстоящих выборов.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженный конфликт с Ираном сильно подпортил шансы Республиканской партии на победу в предвыборной гонке на выборах в Конгресс США. Издание The Atlantic отмечает, что Дональд Трамп не стремится взять на себя ответственность за начало войны на Ближнем Востоке, поэтому «козлом отпущения» в этом вопросе может стать глава Пентагона Пит Хегсет.