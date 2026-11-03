Трамп не исключил новых боевых действий против Ирана после выборов в Конгресс Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил новых боевых действий против Ирана после завершения промежуточных выборов в конгресс США. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Посмотрим. Не то чтобы я хотел убить много людей, но если нам придется, то нам придется», - высказался американский лидер, отвечая на вопрос о планах Вашингтона в отношении Тегерана после предстоящих выборов.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженный конфликт с Ираном сильно подпортил шансы Республиканской партии на победу в предвыборной гонке на выборах в Конгресс США. Издание The Atlantic отмечает, что Дональд Трамп не стремится взять на себя ответственность за начало войны на Ближнем Востоке, поэтому «козлом отпущения» в этом вопросе может стать глава Пентагона Пит Хегсет.